Consob: La Russa, ‘è irrinunciabile elemento stabilita’

Giugno 9, 2023

Milano, 9 giu. – (Adnkronos) – “In un mondo sempre più interconnesso, interdipendente e digitalizzato, anche nelle principali dinamiche finanziarie, ritengo che il ruolo della Consob rappresenti a maggior ragione un irrinunciabile elemento di stabilità, sicurezza e affidamento a servizio dell’economia reale della nostra comunità nazionale”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa nel messaggio di saluto inviato in occasione dell’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Un “momento di confronto, condivisione e approfondimento che certamente saprà essere occasione per nuove idee, progetti e iniziative che potranno senz’altro arricchire un virtuoso percorso di valori, di tutele e di fiducia nel futuro”, ha detto La Russa. La Consob – ha sottolineato il presidente del Senato – è “un’istituzione che rappresenta un’eccellenza nell’ambito del sistema Italia. La regolamentazione e il controllo del buon funzionamento dei mercati finanziari costituiscono un punto di partenza fondamentale per garantire le migliori condizioni di sviluppo economico, favorire la trasformazione dei risparmi in investimenti rivolti alle attività produttive e assicurare il benessere dei cittadini, delle famiglie e delle imprese”.