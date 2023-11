Consulta: 29 novembre nuova seduta Parlamento per elezione giudice

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Confermata per mercoledì 29 novembre, con inizio alle 9.30, la nuova seduta comune del Parlamento per l’elezione di un giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato. Si tratta del secondo scrutinio, quindi per l’elezione è richiesta la maggioranza di 404 voti, pari a due terzi i componenti l’assemblea.