Consulta: Azione non partecipa al voto, ‘non c’è spazio dialogo, così non regge’

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott (Adnkronos) – Azione non parteciperà al voto per l’elezione del giudice costituzionale e quindi non ritirerà la scheda. In una nota il partito sottolinea che “lo schema di rapporti tra maggioranza e opposizione così non regge, non c’è mai uno spazio di dialogo. Il fatto che anche su un nome di valore non ci sia alcun lavoro che porti alla condivisione di una proposta, dimostra che così non si può andare avanti”.