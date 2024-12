Consulta: Boschi, ‘Parlamento non elegga soli uomini’

6 Dicembre 2024

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Sono orgogliosa di far parte di un ordine, come quello degli avvocati, che ha aperto alla presenza delle donne molto prima rispetto alle altre carriere”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, intervenendo al convegno organizzato a Roma dall’Ordine forense in occasione del 150esimo anniversario della sua legge istitutiva.

“Nell’avvocatura le donne hanno fatto progredire i diritti e il diritto. Spero che il Parlamento proceda presto all’elezione dei quattro giudici vacanti della Corte costituzionale e che non vengano eletti solo uomini. Sarebbe uno sfregio alle competenze di tante donne che dall’avvocatura, dalla magistratura e dal mondo accademico hanno contribuito al progresso del diritto e della cultura giuridica nel nostro Paese”, ha concluso.