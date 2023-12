Consulta: Ceccanti, ‘elezione Barbera ottima notizia per Paese’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “L’elezione a Presidente della Corte costituzionale del professor Augusto Barbera è un’ottima notizia per il nostro Paese”. Così Stefano Ceccanti, costituzionalista ed ex-parlamentare Pd.

“Al di là infatti della soddisfazione personale per l’elezione di una delle persone da cui ho imparato di più nella mia vita, sul piano umano oltre che su quello giuridico e politico, il dato rilevante à che, come sanno tutti coloro che l’hanno conosciuto, il professor Barbera ha sempre praticato il dialogo verso tutti, senza preclusioni o ideologismi. Nel momento in cui la nostra democrazia, come altre, rischia di essere afflitta da eccessi di partigianeria e di faziosità, questa capacità di dialogo può essere preziosa per le istituzioni e nel rapporto coi cittadini”.