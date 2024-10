Consulta: Donzelli, ‘andiamo avanti, opposizione non può dire a noi chi dobbiamo scegliere’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott (Adnkronos) – “Noi andiamo avanti pensando al bene dell’Italia, con la consapevolezza che per le quote che spettano alla maggioranza non ci facciamo dire chi dobbiamo scegliere, come non mettiamo bocca in quello che spetta all’opposizione. La follia del chi nominate voi deve pensarla come noi no”. Lo ha detto Giovanni Donzelli a Agorà, su Raitre, parlando della scelta del giudice della Consulta da parte del Parlamento.