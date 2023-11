Consulta: fumata nera Parlamento per elezione giudice**

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Nulla di fatto in Parlamento riunito in seduta comune per l’elezione di un giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, giunta al termine del mandato. Cinque voti per i viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, esponente di Forza Italia, due i voti dispersi, 429 le schede bianche, due le nulle. La maggioranza richiesta per l’elezione nei primi tre scrutini è dei due terzi i componenti l’assemblea, pari a 404 voti, quindi nelle successive votazioni i tre quinti del plenum, pari a 363 preferenze. Sarà quindi necessaria la convocazione di una nuova seduta comune del Parlamento.