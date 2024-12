Consulta: in corso seduta comune Parlamento, verso nulla di fatto

10 Dicembre 2024

Roma, 10 dic (Adnkronos) – È iniziata da poco alla Camera la seduta comune del Parlamento per l’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale. Si tratta di un voto con doppio quorum, dodicesimo scrutinio e maggioranza dei 3/5 per un giudice e terzo scrutinio con maggioranza dei 2/3 per altri tre.

Anche per questa volta, però, dovrebbe trattarsi di un nulla di fatto. Tra maggioranza e opposizione non si sarebbe infatti raggiunto l’accordo per una fumata bianca in questa votazione. Dal prossimo voto i quorum richiesti per l’elezione di tutti e quattro i giudici si uniformeranno ai 3/5. Dovrebbe essere quella, quindi, la seduta buona per l’elezione dei componenti della Consulta di competenza parlamentare.