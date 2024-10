Consulta: Magi, ‘da Meloni debacle nel merito e nel metodo’

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Meloni ha tentato il blitz sulla Consulta ed è stata una debacle nel metodo e nel merito. Nel metodo perché anziché favorire un confronto tra i gruppi parlamentari per cercare un ampio e reciproco sostegno a personalità di spessore che garantiscano indipendenza, ha tentato una forzatura spericolata trasformando l’elezione di un giudice costituzionale in una questione di governo. Nel merito perché ha tentato di imporre il proprio consigliere giuridico per le riforme che tutti i gruppi parlamentari ricordano al suo fianco negli incontri sul premierato con i gruppi qui a Montecitorio. Ora Meloni cambi metodo e apra il dialogo”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.