Consulta: Magi, ‘+Europa non partecipa al voto, Meloni si fermi e apra confronto’

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Aver reso l’elezione di un giudice costituzionale una questione di governo, sia per il metodo che per la scelta del candidato, danneggia le istituzioni in uno dei passaggi più importanti e delicati della dinamica istituzionale. Ecco perché oggi +Europa non parteciperà al voto: Meloni si fermi e consenta l’apertura di un confronto vero tra i gruppi parlamentari”. Lo dice il segretario di +Europa Riccardo Magi.