Consulta: martedì 8 ottobre nuova riunione Parlamento per elezione giudice**

1 Ottobre 2024

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha convocato per martedì prossimo, 8 ottobre, alle ore 12.30 il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice costituzionale, chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato nel novembre dello scorso anno. Si tratta dell’ottavo scrutinio e per l’elezione è necessaria la maggioranza dei tre quinti i componenti l’Assemblea, pari a 363 voti.