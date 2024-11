Consulta: Parlamento in seduta comune il 28 per il voto su 4 componenti**

21 Novembre 2024

Roma, 21 nov (Adnkronos) – Si terrà alla Camera giovedì 28 novembre, dalle 9, la seduta del Parlamento in seduta comune per eleggere i 4 giudici della Corte costituzionale di competenza parlamentare e in scadenza o scaduti. La comunicazione è arrivata ai presidenti dei Gruppi parlamentari di Montecitorio dalla presidenza della Camera.

Nella convocazione si fa riferimento alla lettera in cui il presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera ha segnalato ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio la Russa, il prossimo 21 dicembre come la scadenza del mandato di tre dei giudici di nomina parlamentare. Il mandato di un altro componente della Consulta era già terminato da tempo.

Per la votazione del 28 novembre sono previsti due diversi quorum: di 3/5 per l’elezione del giudice già scaduto, per il quale si è arrivati al decimo scrutinio. Di 2/3 per l’elezione dei tre giudici in scadenza, al primo scrutinio. Le votazioni prenderanno il via dai deputati.