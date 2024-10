Consulta: Renzi al c.destra, ‘riunitevi, date tre nomi di qualità e votiamo insieme’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott (Adnkronos) – “La scelta dell’opposizione di non partecipare al voto del giudice costituzionale ha permesso di mostrare l’arroganza della maggioranza: hanno cercato di fare un blitz. La Costituzione dice che certe figure vanno elette assieme, non facendo blitz che si traducono in figure meschine come accaduto ieri”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“Quando le opposizioni sono unite, il Governo va sotto: ecco perché qualcuno che si dichiara di centrosinistra dovrebbe imparare la lezione. La strategia di stare fuori dall’Aula stavolta ha pagato perché al di là del risultato ha mostrato che il metodo dell’arroganza non funziona. Una proposta alla maggioranza: riunitevi. Date una terna di nomi di qualità all’opposizione. E votiamo insieme i giudici della Consulta. Fatelo se non volete perdere anche la prossima chiama. E la prossima faccia”, aggiunge il leader di Iv.