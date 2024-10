Consulta: Salvini, ‘conto che la prossima volta parte opposizione aiuti Paese’**

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “L’opposizione, ed è un modo di fare opposizione rispettabile, dice di no sostanzialmente a tutto, non hanno partecipato neanche alle nomine dei rappresentanti del Consiglio di amministrazione per la Rai, a cui le stesse opposizioni hanno diritto. Per eleggere questi giudici serve la collaborazione di una parte di opposizione, immagino che la prossima volta la Schlein e gli ultras del no a tutti i costi continueranno a dire di no anche se presentassimo Madre Teresa di Calcutta. La Schlein rimarrà fuori, probabilmente qualcun altro aiuterà non il Governo, aiuterà il Paese a fare quello che abbiamo bisogno di fare”. Lo ha affermato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Live in’ su Sky Tg 24, a proposito dell’elezione del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra.