Consulta: Santanchè, ‘blitz? Se giudice lo impone la sinistra è decisione democratica’

7 Ottobre 2024

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Se il giudice per la Consulta lo impone la sinistra, come ha fatto per anni, è una decisione democratica. Se il giudice lo indica la destra allora è un blitz”. Così scrive, in un post su X, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, commentando le dichiarazioni della segretaria del Partito democratico Elly Schlein.