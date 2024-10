Consulta: Schlein, ‘dialogo? Ancora non c’è stato ma lo auspichiamo, noi ci siamo’**

12 Ottobre 2024

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Noi auspichiamo un dialogo per la composizione della Corte costituzionale. La maggioranza qualificata prevista dalla Costituzione suggerisce esattamente un dialogo tra maggioranza e opposizione che non c’è stato. Dialogo non è chiamare singoli parlamentari dell’opposizione. Noi invece auspichiamo un dialogo che in queste ore ancora non c’è stato. Noi ci siamo”. Così Elly Schlein alla festa del Foglio.