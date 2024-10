Consulta: Schlein, ‘l’Aventino lo hanno fatto loro, sono assetati di potere’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott (Adnkronos) – “Non è la prima sconfitta di Giorgia Meloni e non sarà neanche l’ultima”. Lo dice Elly Schlein in un colloquio con ‘Repubblica’ in cui si parla di una telefonata lunedì sera della leader dem alla premier. “Tutti sanno che per garantire il funzionamento della Corte è necessario che maggioranza e opposizione si parlino, è sempre stato così, sempre i giudici costituzionali sono stati eletti con maggioranze ampie, grazie al confronto paziente e leale fra tutte le forze politiche”, dice Schlein.

“Ma noi ieri (lunedì, ndr) abbiamo trovato un muro. L’impressione è che volessero andare avanti a prescindere”, spiega ancora la segretaria dem, che prosegue: “Non ci hanno consentito di entrare nel merito della scelta perché è innanzitutto mancato il metodo: ci è stata negata la discussione, l’Aventino l’hanno fatto loro”.

Per Schlein, “E’ stata battuta l’idea proprietaria che questa destra ha delle massime istituzioni della Repubblica. Sono assetati di potere. La compattezza delle opposizioni li ha fermati, ma non cancella la gravità del tentativo”. La segretaria dem, tra le altre cose, sottolinea la compattezza delle opposizioni: “Appena abbiamo saputo che la destra meditava il colpo di mano ci siamo sentiti, tutti e ci siamo messi d’accordo per fermarli”.