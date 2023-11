Consulta: terminata votazione per giudice costituzionale, ora spoglio schede

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Terminata la votazione del Parlamento per l’elezione di un giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, giunta alla scadenza del mandato. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha sospeso la seduta per consentire lo spoglio delle schede. Nelle prime tre votazioni per ottenere l’elezione sono richiesti i due terzi dei componenti l’assemblea, vala a dire 403 preferenze, dalla quarta i tre quinti, ossia 363.