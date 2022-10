Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “La nostra opposizione sarà non pregiudiziale fino a quando saranno rispettate due cose: il collocamento italiano nel mondo, in Ue e con i partner atlantici e sui diritti. Su questi due temi nessun compromesso per noi è possibile. Se la nostra sarà una opposizione costruttiva sui temi dell’economia, sociali e del lavoro, non lo sarà sulla collocazione internazionale”. Così Carlo Calenda al Quirinale con la delegazione Azione/Iv dopo le consultazioni.