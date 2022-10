Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – L’attuale maggioranza da opposizione “non sempre ha guardato all’interesse nazionale. Ad esempio durante la pandemia quando ebbe un atteggiamento scomposto. Noi non faremo lo stesso. Garantiremo sempre l’interesse nazionale e non faremo ostruzionismo in Parlamento fine a se stesso”. Così Giuseppe Conte al Quirinale con la delegazione M5S per le consultazioni.