Consultazioni: De Cristofaro, ‘per Verdi-Sinistra tornare a proporzionale’

Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Le destre di questo Paese hanno sì il 59 per cento dei seggi dei parlamentari, ma hanno soltanto il 43 per cento di voti in questo Paese, quindi sono maggioranza assoluta in Italia solo in virtu’ di una legge elettorale, la peggiore della storia della Repubblica. E quindi il primissimo impegno del nostro Gruppo sarà quello di presentare una proposta di legge per tornare al proporzionale”, altrimenti “il rischio di una democrazia monca è un rischio fortissimo”. Lo ha affermato Peppe De Cristofaro, capogruppo del Misto al Senato ed esponente di Verdi-Sinistra, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.