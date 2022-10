Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott (Adnkronos) – “Noi saremo a difesa della Costituzione. Questo non vuol dire che non siamo disponibili ad una discussione per aggiustare e migliorare, ma siamo fermanente contrari allo stravolgimento dell’impianto della Costituzione”. Lo ha detto Enrico Letta al termine delle consultazioni.