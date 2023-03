Consumi, MeglioQuesto: “Mercato degli acquisti è già phygital”

Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar. -(Adnkronos) – MeglioQuesto, azienda leader nel settore della customer experience multicanale, ha rivelato durante la presentazione del piano strategico 2023-2025, avvenuta nella Green House di Deloitte, i dati di mercato che dimostrano come il settore degli acquisti abbia già subito una trasformazione in phygital, integrando vendita e assistenza fisica e digitale.

Dall’analisi svolta per il piano strategico “Together 2023-2025”, strutturato con il supporto di Deloitte, è emerso come il 74% degli italiani ha già fatto acquisti phygital nel 2021 e il 91% reputa l’esperienza molto soddisfacente. Il 65% dei consumatori considera importante che il customer service conosca esperienze sugli altri canali e 8 italiani su 10 verificano i prezzi online per decidere se acquistare un prodotto in store o sul web. I settori con la percentuale più alta di acquisti in versione phygital sono: elettronica (24%), moda (28%), bellezza (21%) e salute (21%).

Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto, commenta: ”L’integrazione dei canali fisico e digitale permette di creare un circolo virtuoso in tutti i settori di assistenza e vendita, offrendo al consumatore un’ampia scelta e supporto nel pre e post acquisto. Abbiamo già verificato e continueremo a sostenere la mutazione in un mercato phygital come moltiplicatore di possibilità di business e generatore di utili, come già riscontrato dalla crescita a doppia cifra del bilancio aziendale 2022, chiuso con una crescita sostenuta del valore della produzione e della redditività”.

Luigi Capitanio, Senior Partner di Monitor Deloitte, aggiunge: “La nostra conoscenza del mercato, la ricerca e gli approfondimenti che abbiamo fatto ci hanno consentito di costruire e orientare il Piano Strategico di MeglioQuesto nella direzione di un’ulteriore integrazione tra fisico e digitale. L’analisi del mercato che abbiamo condotto mostra come lo sviluppo di nuovi servizi del ciclo di gestione della customer experience possa generare crescita anche in termini di redditività.”

MeglioQuesto, azienda quotata all’Euronext Growth Milan tra i principali operatori italiani nel settore della customer experience e soluzioni BPO multicanale, è la piattaforma per lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per le relazioni commerciali digitali, capaci di integrarsi in modo sinergico tra loro e con i canali di vendita tradizionali. Offriamo servizi di customer acquisition, customer management, consulenza commerciale, finanziaria e assicurativa, ricerche di mercato e digital marketing.