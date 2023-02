Conti pubblici: Bankitalia detiene 26,1% debito, in 2022 vita media a 7,7 anni**

Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb. -(Adnkronos) – I continui aumenti di titoli di Stato legati agli interventi della Bce aumentano il ‘peso’ della Banca d’Italia fra i detentori del debito pubblico. Infatti, nel corso del 2022 la quota del debito detenuto dalla Banca d’Italia è cresciuta ulteriormente appunto per effetto degli acquisti di titoli pubblici nell’ambito dei programmi decisi dall’Eurosistema, collocandosi al 26,1 per cento alla fine dell’anno (dal 25,3 per cento al termine del 2021): si tratta di un valore intorno ai 720 miliardi di euro. Lo comunica Via Nazionale nell’aggiornamento periodico sui conti pubblici, evidenziando come a dicembre 2022 la vita media residua del debito fosse pari a 7,7 anni, in leggera risalita dai 7,6 del 2021.