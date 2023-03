Conti pubblici: Istat, in 2022 saldo primario -3,7%**

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar.(Adnkronos) – Come già dallo scoppio della pandemia, anche nel 2022 i conti pubblici italiani non registrano un saldo primario attivo. Infatti – come spiega l’Istat – il dato dell’indebitamento netto meno la spesa per interessi è ancora negativo e pari a -70,241 miliardi di euro, con un’incidenza sul Pil del -3,7% (era a -5,5% nel 2021). Il saldo di parte corrente (risparmio o disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche) è negativo e pari a -26.353 milioni di euro superiore a quello del 2021 (-24.574 milioni), risultato di un’aumento delle uscite correnti (circa 62,1 miliardi) a fronte di una crescita meno marcata delle entrate correnti di circa 60,3 miliardi di euro,