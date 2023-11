Conti pubblici: Lupi, ‘smentite cassandre e lezione per chi tifa contro il proprio Paese’

Novembre 18, 2023

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Anche Moody’s promuove la serietà del Governo e la concretezza della legge di Bilancio, non solo confermando il giudizio, ma alzando l’outlook e valutando positivamente le prospettive. Le cassandre sono state smentite e i mercati internazionali guardano con maggiore fiducia al nostro paese. Da Moody’s arriva anche una lezione per tutti, non bisogna mai tifare contro il proprio Paese, ma, anche dall’opposizione, lavorare per sostenere gli interessi nazionali”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.