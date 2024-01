Conti pubblici: Mef, nel 2023 fabbisogno a 108,7 mld (+41,7 mld su 2022)

Gennaio 2, 2024

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Il fabbisogno del settore statale dell’anno 2023 si stima pari a circa 108,7 miliardi di euro, in aumento di 41,7 miliardi rispetto a quello del 2022 (67 mld). Lo comunica il Mef in una nota. Rispetto alle stime del Def il dato risulta ”in leggero miglioramento”, si legge. Il mese di dicembre si è chiuso con un fabbisogno del settore statale stimato, in via provvisoria, in 500 milioni (il corrispondente valore di dicembre 2022 era di 3,3 mld).