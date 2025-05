Conti pubblici: Misiani (Pd), ‘Dfp è documento vuoto e privo di orizzonte’

28 Maggio 2025

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Oggi rischiamo di approvare a maggioranza – e senza alcuna intesa – il nuovo Patto di stabilità. È un errore grave. Perché le regole della finanza pubblica valgono per tutti: per chi governa oggi, ma anche per chi governerà domani. E chi oggi è in maggioranza, domani sarà all’opposizione. Per questo, serve un confronto istituzionale, serio, aperto”. Così il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, intervenuto in aula a Palazzo Madama.

“Il documento che avete presentato – l’attuale DFP – è vuoto di programmazione, debole nei contenuti, privo di orizzonte strategico. In un momento di incertezza economica, servono visione e trasparenza. Negli Stati Uniti, il Congresso discute il bilancio con previsioni fino al 2055. Noi non chiediamo tanto, ma almeno un orizzonte credibile sì. Non si può navigare a vista”.

“Rivolgo quindi un appello alle forze di maggioranza: riportiamo questa discussione nei binari della correttezza istituzionale. Costruiamo insieme regole condivise, nell’interesse del Paese”, ha concluso Misiani.