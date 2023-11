Conti pubblici: Montaruli, ‘Italia è solida, smentite previsioni catastrofiche’

Novembre 18, 2023

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Un mese fa è stata la volta di Standard Poor’s, poi Fitch e oggi è Moody’s a confermare il rating stabile dell’Italia, registrando anche un miglioramento dell’outlook. È l’ennesima dimostrazione del fatto che il nostro è un Paese dai fondamentali solidi e che il Governo Meloni, pur nelle difficoltà determinate dagli esecutivi precedenti, sta conducendo il Paese con equilibrio, preservandone la stabilità economica”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Sono smentite ancora una volte -aggiunge- le previsioni catastrofiste di chi non ha altra arma politica se non quella di cercare di denigrare l’avversario. Liberi di farlo, noi nel frattempo continuiamo a costruire e a lavorare per il bene dell’Italia”.