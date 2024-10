Conti pubblici: Nesci (FdI-Ecr), ‘Italia prosegue suo percorso crescita’

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Secondo le stime dell’agenzia di rating S&P, il deficit italiano si prevede scenderà sotto il 3% del prodotto interno lordo entro il 2027, segnando un importante passo verso una gestione finanziaria più sostenibile”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Denis Nesci, componente della commissione Econ del Parlamento europeo.

“Inoltre, sempre l’agenzia S&P ha confermato il rating dell’Italia a BBB, mantenendo un outlook stabile. Tale valutazione è ulteriormente rafforzata dai dati rilasciati sul sito ufficiale dell’agenzia che evidenziano un’aspettativa di crescita del PIL italiano di circa l’1% nel biennio 2024-2025, in netto contrasto con il modesto incremento dello 0,2% registrato nel decennio precedente alla pandemia. Il rilancio dell’economia italiana è attribuibile a diversi fattori – va avanti Nesci- tra cui un turismo in ripresa, un export robusto e un incremento dell’occupazione. Questi elementi insieme stanno portando a un aumento del PIL che si attesterà su livelli superiori rispetto a quelli del decennio passato. Questo scenario evidenzia come le politiche attuate dal governo Meloni stiano influenzando in modo tangibile e visibile il tessuto economico del Paese, collocando l’Italia in una posizione centrale nel contesto europeo. La combinazione di politiche lungimiranti insieme a risultati tangibili rafforzano la fiducia degli investitori per un futuro economico più solido per la nostra Nazione”.