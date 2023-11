Conti pubblici: Osnato, ‘orgogliosi di lavorare per Italia reale descritta da Moody’s’

Novembre 18, 2023

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Un altro giudizio che, come già i precedenti, fa bene all’Italia. Adesso l’agenzia di rating potenzialmente più ostica nel giudizio sull’Italia, si avvicina alla valutazione delle altre: questa convergenza è, di per sé, un elemento di certezza e fiducia da parte degli investitori”. Così Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito.

“La nota che accompagna il giudizio sintetico -aggiunge- dice cose a noi ben note, ma che vale la pena ribadire: il Paese è avviato lungo il sentiero della stabilità economica; abbiamo un sistema bancario ben solido; il debito pubblico è perfettamente sotto controllo. Senza dubbio, occorre tenere conto delle raccomandazioni: ridurre il deficit e il debito, da un lato, e continuare a sfruttare le opportunità del Pnrr, dall’altro. Due fronti su cui gli ultimi documenti di finanza pubblica, nonché l’interlocuzione con Bruxelles, parlano forte e chiaro”.

“Ha ragione il presidente Meloni nel sostenere che esistono due Italie: una immaginaria, alla quale crede soltanto chi si abbevera da certa propaganda, e una reale, che appare agli occhi dei cittadini e dei mercati internazionali. Siamo orgogliosi, in Parlamento come al Governo, di lavorare per la seconda”, conclude Osnato.