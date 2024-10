Conti spiati: Gasparri, ‘vicenda su cui andare fino in fondo’

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Inquieta ma non sorprende la notizia riportata dal quotidiano ‘Domani’. Ancora una volta, il Governo di centrodestra si trova nel mirino di numerosissimi accessi abusivi. Dopo lo scandalo Striano, assistiamo ad un nuovo tentativo di dossieraggio. Ma questa volta la vicenda appare ancora più grave visto che si parla di più di 7mila accessi in due anni, alcuni dei quali riguardano i conti bancari, guarda caso, dei vertici del centrodestra. Il tutto gestito e monitorato da un comune dipendente di Intesa Sanpaolo. Una storia già vista, ma che non possiamo più tollerare”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“La violazione della privacy -aggiunge- è un reato grave. O la segretezza di dati ipersensibili non conta se si tratta di esponenti di centrodestra? Su questa vicenda dobbiamo andare fino in fondo. Seguirò gli sviluppi con molta attenzione. Intanto la magistratura faccia chiarezza al più presto su quanto accaduto per capire se dietro a questi accessi abusivi si nasconda qualcosa di più grande, o, addirittura, qualcuno”.