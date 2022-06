Cooperazione: Sereni, ‘Ucraina prioritaria, ma non dimentichiamo altre crisi’

Giugno 7, 2022

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Siamo a oltre 100 giorni di guerra e siamo consapevoli che è una priorità nell’agenda internazionale. Ma sappiamo allo stesso tempo che questa crisi non ha cancellato tutte le altre, dall’Iraq, al Sahel, al Corno d’Africa, all’Afghanistan. Lo ha detto la vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Farnesina di ‘Coopera 2022’, che si terrà a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione il 23 e 24 giugno.

“Siamo consapevoli delle altre situazioni – ha aggiunto – e la conferenza è un momento per il rilancio dello sforzo del paese per affrontare insieme queste sfide, che hanno come conseguenza anche quella della crisi alimentare. Nessuna di queste crisi può essere affrontata senza la cooperazione fra i paesi. Ed è un tema che deve arrivare alle orecchie dell’opinione pubblica”.