Cop28: da Usa 3 mld di dollari al Green Climate Fund

Dicembre 2, 2023

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) – “Gli Stati Uniti annunciano un impegno di 3 miliardi di dollari a favore del Green Climate Fund, il più grande fondo internazionale dedicato all’azione per il clima”. Ne dà notizia la Cop28 su X. “L’impegno finanziario da parte degli Stati Uniti aiuta a spingere il Fondo verde per il clima oltre la precedente ricostituzione record e sostiene la resilienza climatica nei paesi in via di sviluppo. Incoraggiamo i leader a continuare ad aumentare le ambizioni e a sbloccare finanziamenti vitali da destinare alle comunità più vulnerabili ai cambiamenti climatici”.