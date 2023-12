Cop28: Meloni, ‘passi avanti concreti, a Dubai prevalso senso responsabilità’

Dicembre 2, 2023

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) – Alla Cop28 “si sono fatti importanti passi in avanti. Io penso che i passi in avanti devono essere sempre concreti e penso che sia stato dimostrato senso di responsabilità. Penso che l’obiettivo del ‘Loss and Damage’, ad esempio, sia un obiettivo concreto e utile” e altri obiettivi sono “raggiungibili e concreti”. Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Dubai, a margine dei lavori della Cop28.