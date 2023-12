Cop28: Meloni, ‘sicurezza alimentari tra priorità nostra politica estera’

Dicembre 1, 2023

Dubai, 1 dic. (Adnkronos) – “La sicurezza alimentare per tutti è una delle priorità strategiche della nostra politica estera, e per questo motivo una parte molto importante del nostro progetto per l’Africa, il Piano Mattei, si rivolge al settore agricolo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice ‘Transforming Food Systems in the face of Climate Change’ alla Cop28 in corso a Dubai.