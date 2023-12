Cop28: Ue accoglie con favore il testo, ‘è l’inizio della fine dei combustibili fossili’

Dicembre 13, 2023

Bruxelles, 13 dic. (Adnkronos) – “Accolgo con favore la conclusione positiva della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop28 e il primo bilancio globale dell’accordo di Parigi. È una buona notizia per il mondo intero che ora disponiamo di un accordo multilaterale per accelerare la riduzione delle emissioni verso lo zero netto entro il 2050, con azioni urgenti in questo decennio critico. Ciò include un accordo di tutte le parti per abbandonare i combustibili fossili. Abbiamo concordato di ridurre le emissioni globali del 43% entro il 2030, in linea con la migliore scienza disponibile, per mantenere la temperatura di 1,5 gradi Celsius a portata di mano. Ciò ci manterrà in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e accelererà la transizione verso un’economia più pulita e più sana”. Lo ha dichiarato in un comunicato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

“Voglio ringraziare il nostro commissario per l’Azione per il clima Wopke Hoekstra e tutti i negoziatori della Commissione e degli Stati membri per i loro sforzi nelle ultime settimane – ha detto ancora la von der Leyen – La Cop28 è un perfetto esempio di cooperazione, coordinamento e leadership europea. Ed è anche una potente dimostrazione del valore del multilateralismo nell’affrontare le più grandi sfide del nostro pianeta. Sono lieta che gli obiettivi del Global Renewables and Energy Efficiency Pledge, che abbiamo presentato alla Cop, siano stati tradotti anche nei risultati del Global Stocktake. Il mondo si è impegnato a triplicare la capacità di energia rinnovabile e a raddoppiare il tasso di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030. Ciò dà un forte slancio alla transizione dai combustibili fossili. È anche importante raggiungere un accordo per affrontare le emissioni di metano e altre emissioni diverse dalla CO2 entro questo decennio”.

“Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato – prosegue – quindi è giusto renderlo anche l’anno più ambizioso mai registrato per l’azione per il clima. Parti dell’Europa meridionale hanno raggiunto nuovamente quasi 30 gradi Celsius questa settimana, a metà dicembre, e non siamo i soli ad affrontare condizioni meteorologiche così estreme. L’adattamento climatico sta diventando sempre più importante. Ecco perché anche l’Unione Europea è solidale e lavora in partenariato con i paesi di tutto il mondo. Stiamo dedicando somme di denaro record ai finanziamenti internazionali per il clima, compresi i finanziamenti per l’adattamento. L’Unione Europea ha anche contribuito a rendere operativo un nuovo fondo per perdite e danni alla Cop28, e con i nostri Stati membri abbiamo contribuito per oltre due terzi degli impegni di finanziamento iniziali”.

“Siamo pronti a fare di più e sappiamo che bisogna fare di più – ha concluso la presidente della Commissione Europea – Ad esempio, la Cop28 è stata anche l’occasione per discutere del prezzo del carbonio con altre parti, in modo che più paesi inizino a dare un prezzo all’inquinamento. E siamo stati anche in grado di gettare le basi per riforme finanziarie più ampie, nuove fonti di finanziamento innovative e per allineare tutti i flussi finanziari all’Accordo di Parigi”.

Da parte sua, a termine del vertice, Wopke Hoekstra, commissario per l’Azione per il clima, ha ringraziato il presidente di Cop28 Sultan Ahmed Al Jaber “per la tua leadership, per la tua visione, la straordinaria tenacia e la squadra del capo del clima delle Nazioni Unite Simon Stiell. Abbiamo avuto un enorme privilegio nel lavorare al fianco di tutti voi, fare squadra, colmare le divisioni e unirci. Perché, cari amici, quando non ci saremo più da tempo, i nostri figli saranno lì per affrontare tutte le cose che abbiamo lasciato loro: il bene e il male. E con loro in mente questo di oggi diventa un giorno di gratitudine e di silenziosa determinazione. L’umanità ha finalmente fatto ciò che aspettava da tempo. Abbiamo impiegato trent’anni per arrivare all’inizio della fine dei combustibili fossili”.

Teresa Ribera, co-leader della delegazione dell’Ue e ministro dell’Ambiente spagnolo, ha dichiarato al vertice: “Prestiamo attenzione a ciò che hanno detto i delegati delle isole Samoa: la giustizia climatica ha ancora bisogno del nostro impegno e del nostro lavoro. Ma questo passo avanti e il nostro impegno congiunto offrono molto di più in un decennio critico. Accogliamo con favore la forte leadership di tutti i delegati. Pensiamo che questo sia un passo avanti molto rilevante e positivo e siamo molto felici di fare questo passo con tutti voi”.