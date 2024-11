Cop29: Costa (M5s), ‘Meloni disco rotto, solito discorsetto scritto da lobby fossile’

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “La presidente Meloni alla Cop di Baku ha ripetuto per l’ennesima volta la stanca narrazione propinata dalle lobby del gas e del petrolio, proponendo soluzioni che hanno come unico scopo quello di consentire loro di continuare a fare profitti sulla pelle dei cittadini. Per contrastare la crisi climatica che c’è oggi, la soluzione sarebbe la fusione nucleare che ancora non esiste. Lo vada a dire agli italiani che rischiano di perdere tutto ogni volta che piove”. Così il vicepresidente della Camera in quota Movimento 5 stelle, Sergio Costa.

“È sorprendente quanto sia ideologico questo approccio, altro che ambientalismo ideologico: loro negano le evidenze scientifiche, non si curano dei dati esistenti e si arroccano su posizioni insostenibili ma comode per i loro interessi di parte. Il negazionismo climatico è un’ideologia pericolosa e fuori dalla realtà che rischia di trascinarci nel disastro per fare gli interessi dei soliti noti”, conclude.