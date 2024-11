Cop29: oggi bilaterali Pichetto con Tunisia, Etiopia e Ucraina

20 Novembre 2024

Baku, 20 nov. – (Adnkronos) – Incontri bilaterali in programma anche oggi per il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, alla Cop29 in corso Baku. Il primo, alle 15, presso la delegazione italiana, con Habib Adib, ministro dell’Ambiente della Tunisia. Alle 15.30, presso il padiglione Etiopia, sarà la volta del bilaterale con Seyoum Mekonen, vice ministro per la pianificazione e lo sviluppo della Repubblica Federale Democratica d’Etiopia. Alle 16.30, presso la delegazione italiana alla Cop29, bilaterale con Svetlana Grinchuk, ministro della protezione ambientale dell’Ucraina.