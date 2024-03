Copasir: Bonelli, ‘non tutti gruppi parlamentari rappresentati, è un problema’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 feb. – (Adnkronos) – “Visto che oggi Cantone andrà al Copasir, ne approfitto per segnalare che rispetto alla questione della sicurezza nazionale c’è un problema: non tutti i gruppi parlamentari sono rappresentati, Avs ad esempio non c’è, e questo è un problema perché la sicurezza nazionale non è appannaggio di alcuni gruppi parlamentari”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio.