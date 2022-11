Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Incomprensibile e grave il rinvio della seduta di costituzione del Copasir da poco annunciato in Aula. In un momento così delicato come quello che sta vivendo il Paese, una commissione fondamentale qual è il Copasir, deve avere una sua efficace e rapida composizione. Invitiamo quindi il governo a non sottovalutare i passaggi cruciali della vita istituzionale del Paese”. Cosi Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.