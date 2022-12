Corea del Nord lancia missili balistici nel mar del Giappone

Dicembre 18, 2022

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha sparato una coppia di missili balistici non specificati verso il Mar del Giappone. A dichiararlo l’esercito sudcoreano. L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha citato lo Stato maggiore congiunto (JCS) per annunciare i test, avvenuti a circa 50 minuti di distanza l’uno dall’altro, ma non sono stati rilasciati ulteriori dettagli.

L’esercito sudcoreano ha rafforzato “le nostre attività di monitoraggio e sorveglianza” e ha mantenuto “una posizione di piena prontezza in stretta collaborazione con gli Stati Uniti”, ha dichiarato il JCS a Yonhap.

Giovedì la Corea del Nord ha testato un motore “a combustibile solido ad alta spinta” che potrebbe consentire lanci più rapidi di missili balistici, hanno riferito i media. Le risoluzioni delle Nazioni Unite vietano alla Corea del Nord di testare missili balistici di qualsiasi portata.

La situazione nella penisola coreana è attualmente molto tesa. La Corea del Nord, dotata di armi nucleari, ha condotto di recente una serie di test missilistici. Gli osservatori temono che il primo test nucleare di Pyongyang da anni sia imminente.