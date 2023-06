Corea del Nord, “situazione internazionale trasformata”: Kim riunisce i suoi

Giugno 17, 2023

Pechino, 17 giu. (Adnkronos/Europa Press) – In Corea del Nord è in corso una conferenza politica su cui sono puntati gli occhi degli osservatori perché la riunione affronta la “mutata situazione internazionale” nel mezzo delle tensioni nella regione per i test missilistici di Pyongyang e mentre prosegue il conflitto in Ucraina dopo l’invasione russa del Paese. La “riunione plenaria allargata” dell’ottavo Comitato centrale del Partito dei lavoratori serve per parlare del “tema della strategia diplomatica e di difesa per far fronte alla mutata situazione internazionale” ed esamina “il lavoro in tutti i settori, anche economici, nella prima metà dell’anno”, scrive stamani l’agenzia Kcna, precisando che i lavori si sono aperti ieri alla presenza di Kim Jong-un.

L’appuntamento arriva, evidenzia l’agenzia sudcoreana Yonhap, in un momento in cui la Corea del Nord cerca di rafforzare ulteriormente i rapporti con Russia e Cina. Per la prima volta in sei anni gli Usa hanno inviato in Corea del Sud il sottomarino a propulsione nucleare Uss Michigan, ora nel porto sudcoreano di Busan, a 320 chilometri da Seul. Tutto dopo che Usa, Corea del Sud e Giappone hanno condannato il lancio da parte di Pyongyang di due missili balistici a corto raggio in direzione del Mar del Giappone, una “risposta” da parte della Corea del Nord alle manovre militari congiunte di Seul e Washington.