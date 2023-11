Corea: Mattarella, ‘bene intesa con Ue per sicurezza area indo-pacifico’

Novembre 8, 2023

Seul, 8 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo sottolineato quanto sia importante la collaborazione che è stata avviata tra Corea e Unione europea e in questo quadro abbiamo sottolineato quanto sia importante la strategia per la sicurezza indo-pacifico che la Corea ha presentato e che presenta profili di collaborazione intensa con l’Unione europea e le analoghe indicazioni che l’Unione ha manifestato. Quella dell’indo-pacifico come area sicura, aperta, rispettosa delle regole internazionali, con commerci e navigazione garantiti in piena libertà, è un tema di grande importanza che abbiamo condiviso insieme”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Seul con il Presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk Yeol.