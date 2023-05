Cori razzisti contro Vlahovic, curva Atalanta chiusa per un turno

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – Cori razzisti nei confronti dell’attaccante bianconero Dusan Vlahovic, il giudice sportivo di Serie A ha deciso di squalificare per una giornata la Curva Nord dell’Atalanta dopo quanto accaduto nel match di domenica scorsa contro la Juventus.

L’attaccante bianconero, entrato nella ripresa, è stato insultato da una parte della curva con il coro ‘sei uno zingaro’. Vlahovic, nei minuti di recupero, ha realizzato la rete del definitivo 2-0 bianconero ed è stato ammonito dall’arbitro Doveri per l’esultanza giudicata non regolare. Il calciatore ha ‘invitato’ la curva nerazzurra a proseguire con gli insulti. Già in passato, quando militava nella Fiorentina, Vlahovic era stato apostrofato con lo stesso coro a Bergamo, anche durante un’intervista televisiva post-partita.

SQUALIFICHE – Il Giudice Sportivo di Serie A, in merito alle partite della 34/a giornata saranno ha squalificato per un turno 5 giocatori: Agudelo (Spezia), Bronn (Salernitana), Maehle (Atalanta), Posch (Bologna), Thiaw (Milan).