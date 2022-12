Corinaldo: Cassazione conferma condanne ‘banda spray’**

Dicembre 12, 2022

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Confermate dalla Cassazione le condanne, tra i 12 anni e mezzo e i 10 anni e 9 mesi per i sei giovani della Bassa Modenese accusati di essere i componenti della ‘banda dello spray’ che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 provocò la fuga di massa dal locale ‘Lanterna Azzurra’ a Corinaldo, ad Ancona, in cui morirono 5 adolescenti e una mamma di 39 anni schiacciati nella calca. Per i componenti del gruppo, le accuse sono di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine, lesioni personali anche gravi.