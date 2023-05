Corno d’Africa: Tajani, ‘affrontare i problemi ‘dal punto di vista africano”

Maggio 24, 2023

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Dobbiamo lavorare immediatamente, tutti insieme, Italia e Europa: l’Africa e il Corno d’Africa sono una priorità dell’Italia. Dobbiamo fare di più, insieme, per affrontare i bisogni dell’Africa attraverso soluzioni africane. L’obiettivo di questa conferenza, che il governo italiano ha voluto fortemente, è di dare visibilità alla situazione critica di milioni di persone nella regione e di mobilitare il sostegno dei donatori”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, intervenendo alla Conferenza umanitaria delle Nazioni Unite sul Corno d’Africa, in video collegamento dall’Unità di Crisi della Farnesina.

“L’Africa è prioritaria nella nostra politica estera – ha aggiunto Tajani – L’avvenire strategico dell’Italia e della stessa Europa si svolge attraverso questo continente. La conferenza delle Nazioni Unite giunge in un momento appropriato. Il Corno d’Africa, una regione cruciale per la stabilità del continente africano, è toccata da una delle peggiori siccità dei nostri tempi: decine di milioni di persone hanno bisogno di urgenti aiuti umanitari. E’ essenziale che le risorse possano sostenere la risposta umanitaria nel Corno. A questo proposito credo che si debba guardare all’Africa attraverso una prospettiva africana”.

“Dobbiamo riflettere sulla natura della crisi, sulle sue cause profonde e lavorare insieme a una soluzione a lungo termine. Oggi più che mai la nostra azione non può limitarsi a rispondere ai bisogni urgenti. Dobbiamo lavorare affinché le nostre iniziative abbiano effetti durevoli. L’Italia devolverà 40 milioni di euro all’Un Humanitarian Response Plans e stanzieremo ulteriori 30 milioni di euro per lo sviluppo di iniziative”.