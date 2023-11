Corruzione: accuse prescritte per Ercole Incalza a Roma**

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – La seconda sezione penale del tribunale di Roma ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Ercole Incalza in relazione ad accuse di corruzione collegate alla realizzazione di una serie di grandi opere pubbliche. Le accuse riguardavano il periodo in cui Incalza ricopriva la carica di capo della struttura tecnica di missione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Esprime soddisfazione l’avvocato Nicola Madia, difensore insieme all’avvocato Antonio Rucco, di Incalza. ‘’Quello che lascia perplessi – dichiara il difensore – è che, essendo stata accolta la tesi difensiva in merito alla data in cui sarebbe stato realizzato il comportamento contestato, quando l’ingegnere Incalza è stato arrestato per questi fatti su richiesta della procura di Firenze, non solo il reato addebitato era abbondantemente già prescritto, ma il mio assistito non poteva essersi macchiato di alcuna condotta corruttiva per la banale ragione che all’epoca (2008) non ricopriva alcuna carica all’interno del ministero. Speriamo che la ‘via crucis’ giudiziaria dell’ingegnere Incalza stia giungendo al termine e il Paese gli riconosca gli onori che merita un eroe civile che per modernizzare i nostri trasporti ha sacrificato la sua vita sull’altare dei procedimenti penali a raffica’’.