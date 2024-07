Corruzione: Bonelli, ‘non si può tenere in ostaggio Liguria, Toti di dimetta’

18 Luglio 2024

Genova, 18 lug. (Adnkronos) – “Non si può sequestrare la democrazia in questa regione, noi chiediamo che si vada al voto subito perché da qui si può costruire un’alternativa. L’accusa che ci muovono di mettere alla gogna Toti è irricevibile perché è una questione democratica: non si può tenere ostaggio una Regione”. Lo sostiene dal palco di Genova l’esponente Avs Angelo Bonelli.

Per Bonelli sono “inammissibili” le parole pronunciate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla conferma dei domiciliari per il governatore ligure accusato di corruzione e da oggi anche di finanziamenti illeciti. “Questa non è l’Ungheria di Orban, ma l’Italia antifascista che crede nelle istituzioni. Quando un ministro attacca un provvedimento dell’autorità giudiziaria abbiamo oltrepassato ogni limite, ma siamo abituati ai limiti che Nordio ha superato” conclude.