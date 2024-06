Corruzione: difesa Toti, ‘faremo ricorso al Riesame dopo no revoca domiciliari’

14 Giugno 2024

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – “E’ un rigetto che non mi ha stupito, ho letto il contenuto dell’ordinanza e a mio avviso ci dà spazio per un ricorso al tribunale del Riesame che faremo la prossima settimana”. Lo afferma l’avvocato Stefano Savi, difensore di Giovanni Toti, dopo aver incassato il rigetto della revoca ai domiciliari decisa dal gip di Genova Paola Faggioni nei confronti del governatore ligure agli arresti domiciliari per corruzione dallo scorso 7 maggio.